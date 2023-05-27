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В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел

Алексей Лютиков
War
3 минуты
6,3 т.
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел

В городе Днепр всю ночь продолжались поисковые работы в разрушенной после российского ракетного удара больнице. По состоянию на утро 27 мая спасатели завершили разбор завалов.

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Во время поисковых работ спасателями были обнаружены фрагменты тел. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы ОВА, вместе со спасателями на месте теракта работали эксперты-криминалисты. Также Лысак напомнил, что в результате ракетного удара России по больнице в Днепре пострадали 32 человека, 13 из них – до сих пор в больнице, пятеро – в тяжелом состоянии.

В ГСЧС заявили, что на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены.

Российские оккупанты после ракетного удара продолжили терроризировать жителей Днепропетровской области артиллерией. Вечером 26 мая и утром 27 мая враг снова направил артиллерию по Никопольскому району. Под обстрелом была Марганецкая громада. Последствия очередного артиллерийского обстрела выясняются.

В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел
В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел

Напомним, российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр: утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибли двое и пострадали десятки человек.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре управляемой зенитной ракетой типа С-300 или С-400. Этим видом вооружения россияне часто атакуют прифронтовые зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН осудили ракетный обстрел Днепра, однако не назвали РФ виновной в нем. В заявлении организации вообще не было сказано, кто именно нанес удар по больнице. Там лишь констатировали, что есть погибшие и раненые.

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