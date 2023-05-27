В Днепре завершили поисковые работы на месте ракетного удара РФ: найдены фрагменты тел

В городе Днепр всю ночь продолжались поисковые работы в разрушенной после российского ракетного удара больнице. По состоянию на утро 27 мая спасатели завершили разбор завалов.

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Во время поисковых работ спасателями были обнаружены фрагменты тел. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы ОВА, вместе со спасателями на месте теракта работали эксперты-криминалисты. Также Лысак напомнил, что в результате ракетного удара России по больнице в Днепре пострадали 32 человека, 13 из них – до сих пор в больнице, пятеро – в тяжелом состоянии.

В ГСЧС заявили, что на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены.

Российские оккупанты после ракетного удара продолжили терроризировать жителей Днепропетровской области артиллерией. Вечером 26 мая и утром 27 мая враг снова направил артиллерию по Никопольскому району. Под обстрелом была Марганецкая громада. Последствия очередного артиллерийского обстрела выясняются.

Напомним, российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр: утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибли двое и пострадали десятки человек.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре управляемой зенитной ракетой типа С-300 или С-400. Этим видом вооружения россияне часто атакуют прифронтовые зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН осудили ракетный обстрел Днепра, однако не назвали РФ виновной в нем. В заявлении организации вообще не было сказано, кто именно нанес удар по больнице. Там лишь констатировали, что есть погибшие и раненые.

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