В результате удара россиян по пригороду Днепра погиб двухлетний ребенок

В Днепропетровской области российские террористы убили ракетой двухлетнюю девочку. Ее тело обнаружили ночью 4 июня под завалами разрушенного дома.

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Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Два двухэтажных дома, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Кроме того, повреждены 10 частных домов, транспортные средства, магазин, газопроводы.

После вечернего теракта россияне продолжили обстреливать Днепропетровскую область ночью. Украинские военнослужащие сбили над областью две крылатые ракеты и один ударный беспилотник.

По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. В результате загорелись два автомобиля. Разбиты три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. В этом случае обошлось без жертв.

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