Поднялся дым: видео первых минут после удара по пригороду Днепра попало в сеть

В сеть попало видео первых минут после прилета российской ракеты в двухэтажный жилой дом в городе Подгородное под Днепром. На опубликованные кадры попали масштабы разрушений и момент спасения раненого из-под завалов.

Видео дня

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вследствие обстрела пострадали 13 человек, включая детей 6, 11 и 15 лет. Под завалами могут находиться люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепровского района достали мужчину.

Поисково-спасательная операция продолжается.

"У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь", – сообщил Лысак.

Удар также пришелся по пожарной части.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 3 июня, в Днепре прогремел мощный взрыв. Сразу после него в области была объявлена воздушная тревога. Под удар попала Подгородненская громада.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку. Он подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все содеянное.