Враг ночью попал в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого, – Игнат

Российские оккупационные войска ночью 4 июня атаковали с воздуха оперативный аэродром вблизи Кропивницкого. Туда попали две вражеские ракеты.

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Прилет произошел во время воздушной атаки на Украину, которая длилась с 01:00 до 04:00 воскресенья. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что российские военные преступники этой ночью выпустили шесть крылатых ракет из шести стратегических бомбардировщиков. Очевидно, по ракете с каждого самолета.

"Две ракеты, к сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого. О последствиях я, по понятным причинам, не буду говорить. Но имеем такие реалии на сегодня", – сказал Игнат.

Также он добавил, что во время этой атаки российские ударные дроны попали в объекты инфраструктуры на Сумщине.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в Украине есть десятки оперативных аэродромов, которые остаются "лакомым куском" для агрессора.

"Не дает им покоя украинская авиация… Она у нас работает и только за прошедшие и текущие сутки совершила более 30 вылетов, нанесла свыше 10 авиаударов. Разумеется, врагу это не нравится", – добавил он.

Напомним: во время воздушной тревоги ночью воскресенья взрывы раздавались в Киевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Около 03:30 глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призывал жителей оставаться в укрытиях.

По данным Воздушных сил ВСУ, страна-агрессор Россия атаковала Украину шестью крылатыми ракетами и пятью дронами. Силы ПВО сбили четыре ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, которые летели из района Каспия, а также три БПЛА Shahed-136/131, запущенных врагом из Брянской области РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая РФ атаковала Кропивницкий иранскими дронами-камикадзе. Три вражеских БПЛА попали в нефтебазу, расположенную в областном центре.

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