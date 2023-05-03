В Кропивницком три вражеских дрона попали в нефтебазу

Ночью 3 мая российская террористическая армия атаковала город Кропивницкий иранскими дронами-камикадзе. Три вражеских БПЛА попали в нефтебазу, расположенную в областном центре.

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В результате вражеской атаки пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы ОВА, российские войска атаковали нефтебазу, которая расположена непосредственно в областном центре. Райкович уточнил, что было зафиксировано прилет трех БПЛА.

Также отмечается, что все экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствия вражеской атаки. Последствия дроной атаки сейчас уточняются.

"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется", – заявил Райкович.

В ночь на 3 мая российская террористическая армия атаковала Николаевскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства. Один из БПЛА попал в частным дом. В результате атаки на месте происшествия возник пожар.

Ранее сообщалось, что защитники неба из воздушного командования "Восток" уничтожили 7 вражеских БПЛА, однако одному удалось достичь цели. В результате удара в Днепре повреждено административное здание – там возник пожар, который уже потушили.

В воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Ночная атака на украинскую столицу была уже третьей за последние шесть дней. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 мая Россия также устроила очередную ракетную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве: защитники неба сбили 11 российских ракет и два беспилотника;

– также 1 мая российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось по учебному заведению.

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