В Днепре вражеский дрон попал в админздание, вспыхнул пожар: на месте работают спасатели

В ночь на 3 мая российские оккупанты устроили атаку дронами на Днепропетровскую область Украины. Защитники неба из воздушного командования "Восход" уничтожили 7 вражеских БПЛА, однако одному удалось достичь цели.

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В результате удара в Днепре повреждено административное здание – там возник пожар, который уже потушили. О последствиях очередного военного преступления России против Украины сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

"Жители города не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются", – подчеркнул чиновник.

Напомним: в целом, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, за минувшую ночь силы украинской противовоздушной обороны уничтожили 21 из 26 вражеских БПЛА. Противник запускал ударные БПЛА на мирные украинские города с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Как сообщили в КМВА, в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Ночная атака на украинскую столицу была уже третьей за последние шесть дней. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 мая Россия также устроила очередную ракетную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве: защитники неба сбили 11 российских ракет и два беспилотника;

– также 1 мая российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось по учебному заведению.

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