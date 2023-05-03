Оккупанты ночью запустили по Украине 26 дронов, 21 сбили силы ПВО: есть прилеты в Днепре, Кропивницком и Николаевской области

В ночь на 3 мая российские террористические войска устроили очередную атаку беспилотниками на Украину. Силы украинской противовоздушной обороны уничтожили 21 из 26 вражеских БПЛА.

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Об этом сообщили в Facebook Воздушных сил ВСУ. ПВО сработало в ряде городов Украины. В частности, взрывы слышали в Киеве, Запорожье, Черкасской области, в Кропивницком и Днепре.

Отмечается, что противник запускал ударные БПЛА с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Ситуация в Киеве и области

Как сообщили в КГВА, в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Ночная атака на украинскую столицу была уже третьей за последние шесть дней.

"Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", – отметил начальник КГВА Сергей Попко и выразил благодарность украинским силам ПВО за профессиональность и отличную службу.

Последствия атаки в Днепре

Защитники неба из воздушного командования "Восход" уничтожили 7 вражеских БПЛА, однако одному удалось достичь цели – в результате удара в Днепре повреждено админздание, где возник пожар, который к утру уже потушили.

"Жители города не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются", – подчеркнул начальник Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

Последствия вражеской атаки в Кропивницком

В Кропивницком три вражеских БПЛА попали в нефтебазу, расположенную в областном центре. В результате вражеской атаки пострадавших нет, сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2" атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется", – заявил он.

Последствия атаки БПЛА в Николаевской области

Один из дронов-камикадзе попал в частный дом в Куцурубской громаде Николаевской области. В результате атаки на месте происшествия возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадавших среди мирных жителей нет.

Второй Shahed, запущенный российскими террористами по территории Николаевской области, был уничтожен силами обороны.

Напомним: утром 1 мая Россия устроила очередную ракетную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве: защитники неба сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Столичная подземка перешла в режим укрытия: жители спускались в метро, чтобы спрятаться во время воздушной тревоги. Последняя продолжалась 2 часа 49 мин. до отбоя в полседьмого утра.

По данным мониторинговых источников, страна-агрессор осуществляла пуски ракет Х-101/555 из нескольких стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Кроме того, 2 мая взрывы прогремели в Запорожье, также оккупанты обстреляли Херсон и область. На гражданских на деоккупированной части региона захватчики сбросили управляемые авиабомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 мая российские захватчики снова обстреляли Черниговщину и Сумщину. Оккупанты совершили 5 атак на пограничные населенные пункты;

– в результате обстрела Россией Павлограда Днепропетровской области 1 мая было повреждено более 100 домов: 80 частных и еще 24 многоэтажки. Пострадали и другие строения и инфраструктура;

– также 1 мая российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось по учебному заведению.

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