Оккупанты обстреляли Херсон и область, есть погибшие и раненые: подробности

Российские войска 2 мая устроили обстрел Херсона и нескольких населенных пунктов Белозерской громады. По гражданскому населению захватчики били из артиллерии, также наносили авиаудары.

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Погибли трое мирных жителей, ранены по меньшей мере пять человек, есть разрушения. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре Херсонщины, 2 мая войска РФ ударили по Херсону и селам Белозерской громады Херсонской области. Есть раненые и разрушения.

"Трое жителей области погибли, еще пятеро получили ранения. По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт", – рассказали в прокуратуре.

Херсонская и Алешковская окружные прокуратуры начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сотрудники прокуратур и следователи фиксируют очередное преступление армии РФ на местах прилетов.

Напомним, ранее в сети показали страшные последствия ракетного удара российских войск по Павлограду в ночь на 1 мая. По предварительным оценкам, разрушены и повреждены более 100 зданий: 80 частных домов и 24 многоэтажки, а также другие здания и инфраструктура.

В результате вражеского удара по Павлограду пострадали 34 человека.