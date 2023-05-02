Оккупанты обстреляли Херсон и область, есть погибшие и раненые: подробности
Российские войска 2 мая устроили обстрел Херсона и нескольких населенных пунктов Белозерской громады. По гражданскому населению захватчики били из артиллерии, также наносили авиаудары.
Погибли трое мирных жителей, ранены по меньшей мере пять человек, есть разрушения. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Как отметили в прокуратуре Херсонщины, 2 мая войска РФ ударили по Херсону и селам Белозерской громады Херсонской области. Есть раненые и разрушения.
"Трое жителей области погибли, еще пятеро получили ранения. По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт", – рассказали в прокуратуре.
Херсонская и Алешковская окружные прокуратуры начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сотрудники прокуратур и следователи фиксируют очередное преступление армии РФ на местах прилетов.
Напомним, ранее в сети показали страшные последствия ракетного удара российских войск по Павлограду в ночь на 1 мая. По предварительным оценкам, разрушены и повреждены более 100 зданий: 80 частных домов и 24 многоэтажки, а также другие здания и инфраструктура.
В результате вражеского удара по Павлограду пострадали 34 человека.
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