Оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине: пострадали 25 человек, среди них дети. Фото

Российские террористические войска совершили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Украинские защитники сбили 7 российских ракет, однако в Павлоградском районе зафиксировано попадание.

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В результате обстрела пострадали 25 мирных жителей, среди них трое детей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации ОВА, 7 российских ракет уничтожили военные воздушного командования "Восток". Остальные ракеты атаковали территорию Павлоградского района, в результате чего пострадали десятки человек. По предварительным данным, речь идет о 25 раненных, среди которых трое детей.

В городе Павлоград повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Кроме того, в результате взрывов получили повреждения десятки жилых домов – 19 многоэтажных и 25 частных. Также изуродованы 6 заведений школьного и дошкольного образования, а также 5 магазинов.

Разрушения также зафиксированы в громадах района. В Вербовской громаде повреждено почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2, а в Межирицкой громаде повреждено здание школы.

Напомним, страна-агрессор Россия 1 мая устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя крылатые ракеты. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили 15 из 18 этих вражеских целей.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги по всей Украине 1 мая, связанной с очередной атакой РФ, около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве. В итоге на подлете к столице силы ПВО сбили все вражеские ракеты и дроны. Данных о разрушениях и жертвах нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля защитники украинского неба сбили 21 российскую крылатую ракету и два беспилотника, которыми Россия атаковала ряд регионов. Всего враг осуществил 23 пуска ракет разного базирования, удары в Умани и Днепре привели к гибели многих людей.

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