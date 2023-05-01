Россия запустила по Украине 18 крылатых ракет, 15 сбили силы ПВО

Страна-агрессор Россия утром 1 мая устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя крылатые ракеты. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили 15 из 18 этих вражеских целей.

Видео дня

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале. Известно, что атака продолжалась с 02:30 ночи понедельника, а воздушная тревога всю территорию страны "охватила" в 03:42.

Отмечается, что агрессор атаковал Украину с самолетов стратегической авиации. В частности, Россия подняла в небо девять своих Ту-95 из Оленегорского района (Мурманская область РФ). Еще два Ту-160 с ракетами вылетели из района Каспийского моря.

В общем враг выпустил 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ было уничтожено 15 из них.

"Держим небо! Вместе – к победе!" – добавил Залужный.

Напомним: во время воздушной тревоги по всей Украине 1 мая, связанной с очередной атакой РФ, около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве. В итоге на подлете к столице силы ПВО сбили все вражеские ракеты и дроны. Данных о разрушениях и жертвах нет. В то же время о взрывах также сообщалось в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля защитники украинского неба сбили 21 российскую крылатую ракету и два беспилотника, которыми Россия атаковала ряд регионов. Всего враг осуществил 23 пуска ракет разного базирования, удары в Умани и Днепре привели к гибели многих людей.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!