Войска России устроили новую ракетную атаку на Украину: первые подробности

Оккупационные войска России под утро 1 мая устроили новую ракетную атаку на украинские города. Сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех областях. Первые взрывы прозвучали около 5 утра в Днепропетровской и Киевской областях.

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Об этом сообщили корреспонденты OBOZREVATEL. В КМВА в Telegram заявили о работе ПВО.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Украинцев призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу сил противовоздушной обороны.

На канале "Днепр Оперативный" сообщили, что взрывы были слышны в Днепре и Павлограде.

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Напомним, что в ночь на 28 апреля россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани.

Одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области. Террористической атакой россияне разрушили целый подъезд – погибли 23 человека, 18 пострадали. В Днепре оккупанты убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Попадания были в частный сектор, есть разрушения и пострадавшие. Все детали атаки по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 30 апреля ударили по городу Павлоград в Днепропетровской области. В населенном пункте во время воздушной тревоги раздались взрывы.