Над городом стоит зарево: российские войска нанесли удар по Павлограду. Фото

Оккупационные войска России поздно вечером 30 апреля ударили по городу Павлоград в Днепропетровской области. В населенном пункте во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Информацию о взрывах подтвердил мэр города Анатолий Вершина в комментарии "Суспільному". В то же время детали ночной атаки государства-агрессора чиновник не раскрыл.

В местных каналах в Telegram появились первые кадры якобы "прилета" по Павлограду. На них видно зарево над городом и пожар.

В официальном Telegram-канале Павлоградского исполкома призвали местных жителей не распространять фейки о "химической опасности", а также не бродить по городу.

"Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки. Не игнорируйте дальнейшие сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Местные жители в сети сообщили, что взрыв был такой силы, что в квартирах и домах взрывной волной были вынесены закрытые окна и балконные двери.

По данным местных СМИ, повреждено здание одной из местных школ.

Как известно, 28 апреля российские военные преступники совершили очередной террористический акт в отношении мирных украинцев. Совершив ракетную атаку по Украине, они убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Попадания были в частный сектор, есть разрушения и пострадавшие. Все детали атаки по ссылке.

В то же время одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области. Террористической атакой россияне разрушили целый подъезд – погибли 23 человека, 18 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский прокомментировал последнюю атаку страны-агрессора РФ на Украину. Он отметил, что такой террор, который демонстрируют россияне, способно лишь абсолютное зло.

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