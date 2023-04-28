'Только абсолютное зло может совершать такой террор': Зеленский дал оценку российским ракетным атакам на Украину. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю атаку страны-агрессора РФ на Украину. Он отметил, что на такой террор, который демонстрируют россияне, способно лишь абсолютное зло.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 28 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что остановить этот террор и спасти людей можно только оружием.

Подтверждением этого является то, что этой ночью наши Воздушные силы смогли сбить большинство российских ракет – 21 из 23. Если бы не это, жертв и пострадавших было бы гораздо больше.

"ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока еще, к сожалению, на оккупированной территории. Временно. Никого не можем оставить под властью российского зла", – подчеркнул президент.

На данный момент в Умани известно уже о 23 погибших в результате попадания ракеты в многоэтажку, разборы завалов продолжались весь день. Среди жертв удара РФ четверо детей. Пострадавшим гражданам сейчас оказывается необходимая помощь.

"Я благодарю каждого и каждую, кто принял участие в спасательной операции и поддерживает спасенных людей. Ракета по Умани, по абсолютно мирному городу, известному всему миру тем, что принимал ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов…Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины", – сказал Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в Умани и в Днепре – там российская ракета убила женщину и ее маленькую дочь.

"Ольга, 92-й год рождения, и Вероника, 20-й год рождения. Еще и трех лет этому ребенку не исполнилось! Вечная память!..Соболезнования семье, соболезнования близким…" – написал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После обстрела 28 апреля президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир дать справедливый ответ России, который продолжает устраивать террор в отношении Украины.

– Зеленский также рассказал о жертвах удара РФ по Умани, отметив, что некоторых из них невозможно узнать, и назвал единственный способ победить Россию.

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