'Погибших детей невозможно узнать': Зеленский рассказал о жертвах удара РФ по Умани и назвал единственный способ победить

В Умани Черкасской области продолжается разбор завалов на месте очередного российского теракта, жертв невозможно узнать. Государство-агрессора возможно победить только совместно – оружием для Украины, самыми жесткими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram. Он отметил, что из-под завалов извлечены уже 13 погибших.

"Двое из них – дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии", – подчеркнул президент.

Между тем в МВД Украины сообщили, что количество погибших в Умани выросло уже до 15 человек. Как уточнил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, среди них трое детей. Разбор завалов продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– жители РФ в очередной раз обрадовались массированным российским воздушным атакам по Украине. Они отреагировали на смертельный ракетный удар по многоэтажке в Умани, заявив, что ее нужно "разрушить до фундамента";

– тем временем официальный канал министерства обороны Российской Федерации цинично похвастался "успехами в войне". Ведомство государства-террориста опубликовало картинку с ракетой и надписью: "Точно в цель".

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