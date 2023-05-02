Разрушены и повреждены более 100 зданий: страшные последствия российского обстрела Павлограда. Фото

В результате обстрела Россией Павлограда Днепропетровской области было повреждено более 100 домов: 80 частных и еще 24 многоэтажки. Пострадали и другие здания и инфраструктура.

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Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он также показал кадры последствий удара РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Частный сектор Павлограда. Между дворами...На дороге...Лицом к земле...Так местные встречали сегодняшнее утро. Они укрывались от вражеского железа. В этот момент вокруг сыпались их дома", – написал глава ОВА.

Взрывной волной повредило пять школ, четыре детсада, амбулаторию, магазины, банковское учреждение и общежитие, а также семь автомобилей.

"Задело и энергооборудование, есть перебои со светом. Ремонтники работают", – добавил Лысак.

Он отметил, что из-за атаки России пострадали три громады района – Вербковская, Юрьевская и Межирицкая. Там повреждены более 50 жилых домов, три школы, два детсада, больница и дом культуры.

Отметим, что в результате удара РФ по Павлограду погибли два человека. Об этом в вечернем обращении 1 мая сообщил президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска России поздно вечером 30 апреля ударили по городу Павлоград в Днепропетровской области. В населенном пункте во время воздушной тревоги раздались взрывы.

– Российские террористические войска совершили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Украинские защитники сбили 7 российских ракет, однако в Павлоградском районе зафиксировано попадание.

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