Российские войска снова обстреляли пограничные Черниговщину и Сумщину, потери уточняются

Во вторник, 2 мая, российские захватчики снова обстреляли Черниговщину и Сумщину. Оккупанты совершили 5 атак на приграничные населенные пункты.

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Об этом сообщило Оперативное командование "Север". О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 15:25 до 15:45 российские оккупанты 8 раз обстреляли населенный пункт Железный Мост, вероятно, из ствольной артиллерии.

С 15:05 до 16:05 по населенному пункту Зноб-Трубчевское захватчики ударили 16 раз, вероятно из ствольной артиллерии.

С 16.50 до 17:10 зафиксировано 8 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Железный Мост. В результате артобстрела по населенному пункту произошел пожар жилого дома и хозяйственных зданий. Дом уничтожен огнем.

С 20:35 до 20:40 российские войска два раза совершили обстрел населенного пункта Бородянка из ствольной артиллерии.

С 20:05 до 20:35 армия РФ ударила из миномета по населенному пункту Шалыгино 7 раз.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 апреля российские террористические войска устроили новую воздушную атаку на Черниговщину. Пограничные села обстреляли авиабомбами, артиллерией и ракетами, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители.

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