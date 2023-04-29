Оккупанты сбросили авиабомбу на дома на Черниговщине и устроили обстрел: есть погибший и раненые

В ночь на 29 апреля российские террористические войска устроили новую воздушную атаку на Черниговщину. Пограничные села обстреляли авиабомбами, артиллерией и ракетами, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители.

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В частности, в Семеновке Новгород-Северского района ФАБ-500 сбросили прямо на частный дом, сообщил в Telegram начальник Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус. В результате военного преступления РФ трое мирных жителей городка получили ранения, повреждены 6 домов, вспыхнули пожары.

Кроме того, из артиллерии и РСЗО россияне обстреляли села Галагановка и Заречье, а ракетами из вертолетов – Леоновку и Красный Хутор.

Также, по словам Чауса, в селе Тимоновичи в результате вражеского обстрела погиб мирный житель, ранен подросток, повреждены 3 дома, вспыхнули пожары.

В Черниговском и Корюковском районах под огнем окупантов оказались населенные пункты Сеньковка и Хреновка.

Все раненые – 3 взрослых и ребенок – с травмами средней тяжести доставлены в местную больницу, им оказана необходимая помощь, уточнил начальник ОВА.

Напомним, ранее войска РФ ударили авиационной ракетой по приграничной территории Черниговской области. В результате обстрела был разрушен мост вблизи села Гремяч. Ракета была выпущена самолетом с территории России.

"Причина обстрела – разрушение инфраструктуры населенного пункта. О потерях среди местного населения информация не поступала", – заявили в ОК "Север".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия начала производить новый вид тяжелых авиационных бомб весом 1,5 тонны. Ими войска государства-агрессора могут атаковать Украину на расстоянии более 50 км;

– в начале апреля апреля российские захватчики сбросили с истребителя Су-35 две авиабомбы на село Печенюги Черниговской области. Снаряды упали на частный дом и территорию двора, вспыхнул пожар.

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