Вечером 4 апреля в селе Печенюги Черниговской области российские захватчики совершили авиаудар с истребителя Су-35. Снаряд упал на частный дом и принадлежности хозяина на территории двора, занялся пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север". Информации о жертвах и пострадавших предварительно нет.

Согласно официальным данным, Россия применила для атаки мирного села два боевых самолета. Каждый из них сбросил на территорию населенного пункта по одной бомбе.

На месте работают спасатели, ликвидируя последствия нападения противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, к матерям российских солдат понемногу начало приходить понимание того, что власти РФ используют их сыновей как пушечное мясо. Родственники захватчиков жалуются, что уже более полугода не могут вернуть родных, добровольно подписавших контракт на 3-6 месяцев.

В то же время один из пленных российских оккупантов признался, что одной из причин неудач на фронте армии РФ является их неумение пользоваться современной техникой и гаджетами. Многие из оккупантов большую часть жизни провели в заключении и не имели возможности их освоить.

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