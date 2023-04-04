'Вы понимаете, какой это контингент?' Пленный оккупант признался, что некоторые захватчики ни разу в жизни не видели телефона. Видео

Один из пленных российских оккупантов признался, что одной из причин неудач на фронте армии государства-террориста является их неумение пользоваться современной техникой и гаджетами. Многие из оккупантов большую часть жизни провели в заключении и не имели возможности их освоить.

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Теперь это для них значительное препятствие в выполнении простейших операций, они элементарно блудят на местности, не умея пользоваться навигаторами. Соответствующее видео с рассказом пленного захватчика опубликовали Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам россиянина, они должны были пройти по определенному маршруту, но физически не могли этого сделать и добрались до нужной точки только через сутки.

"Вы понимаете, какой это контингент? Ребята некоторые отсидели по 10-15 лет. Они никогда не видели в глаза телефон. Ему тут дали, говорят, на смотри и пользуйся. А он "заехал", к примеру, в году 2006, тогда еще "Сименсы-фонарики" были..." – рассказал оккупант.

Он признался, что сам с 2015 года находился в тюрьме, откуда попал на войну, и также не умеет пользоваться гаджетами.

Напомним: другой пленный оккупант пожаловался на беспорядок в армии России. По словам россиянина, его вместе с товарищами вместо выполнения задач по территориальной обороне Белгорода (РФ) бросили на передовую штурмовать позиции Сил обороны. После того, как группа понесла большие потери, выжившие отказались продолжать бои, но российские офицеры их избили и начали угрожать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в плен к бойцам ВСУ попал оккупант из Хабаровска по имени Александр Сергеевич Пушкин. Тезка знаменитого российского поэта заверил, что якобы отказался выполнять приказы командования РФ и попал в штрафбат;

– у мережу потрапило зізнання найманця окупаційної армії РФ у тому, яке погане в них командування. Він поскаржився, що нещасних "мобіків" змусили купувати військову амуніцію й відправили на штурм позицій ЗСУ замість обіцяної відпустки.

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