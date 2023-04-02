Бросили в штурмовики без подготовки, а затем избили: пленный оккупант пожаловался на беспорядок в армии России. Видео

Мобилизованный на войну против Украины россиянин пожаловался, что его вместе с товарищами вместо выполнения задач по территориальной обороне Белгорода (РФ) бросили на передовую штурмовать позиции Сил обороны. После того, как группа понесла большие потери, выжившие отказались продолжать бои, но российские офицеры их избили и начали угрожать.

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В итоге Петр Казаков попал в плен украинских воинов. Он обратился к гражданам РФ, призвав их не повторять его ошибок. Соответствующее видео опубликовал официальный Telegram-канал проекта "Ищи Своих" 2 апреля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Казаков Петр Сергеевич (05.10.1988 г.р., проживает в Курске) рассказал, что в конце октября-2022 был призван в российскую армию по "частичной мобилизации". Его зачислили в тероборону города Белгород.

"То есть я должен был проходить службу на территории Белгородской области. Но по непонятным мне причинам 3 марта сего года нас вывезли в город Донецк, где нас прикомандировали к 9-му батальону 6-й роты 3-го взвода "народной милиции ДНР", – рассказал военнопленный.

Там оккупантов без подготовки записали в штурмовики. После нескольких неудачных атак людей осталось мало, сказал мобилизованный.

"Мы отказались дальше выполнять боевые задачи... Нас всех согнали в штаб. Все командование батальона начало на нас давить. Угрожали тюрьмой, применили физическую силу", – сообщил Казаков.

Он в итоге попал в плен Сил обороны. Житель Курска сказал, что в плену его приняли "достойно", и поблагодарил за это украинских воинов.

Россиянам он посоветовал не участвовать в так называемой "спецоперации". "Не надо сюда ехать, это не наша война, сидите дома!" – сказал "мобик".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в плен к бойцам Вооруженных сил Украины попал оккупант из Хабаровска по имени Александр Сергеевич Пушкин. Тезка российского поэта уверяет, что якобы отказался выполнять приказы командования РФ и попал в штрафбат.

– Другой пленный оккупант пожаловался, что командование использовало его подразделение как "пушечное мясо". Вместо обещанного отпуска захватчиков снова отправили на штурм.

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