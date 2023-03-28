Отправили на штурм вместо отпуска: пленный оккупант пожаловался, что командование использовало их как ''пушечное мясо''. Видео

В сеть попало очередное признание наемника оккупационной армии РФ в том, какое плохое у них командование. Он посетовал, что несчастных "мобиков" заставили покупать военную амуницию и отправили на штурм позиций ВСУ вместо обещанного отпуска.

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"Героем" оказался наемник из ОРДЛО, который, похоже, продолжал бы воевать против собственной страны, если бы по ошибке не попал в плен. Видео его "жалостливой" речи опубликовал официальный Telegram-канал группы "Информационное сопротивление" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очередной пленный "чмобик" с Донбасса, попавший в плен ВСУ, скулит о тяжелой судьбе "пушечного мяса" в армии оккупантов", – говорится в подписи к ролику.

На кадрах – 40-летний Александр Красельников, уроженец города Харцызск Донецкой области, который в рядах оккупационной армии РФ воевал с самого начала полномасштабного вторжения. Боевик заявил, что был мобилизован 24 февраля 2022 года и отправлен в Макеевку.

По его словам, там были скомпонованы 1-й, 2-й, 3-й батальоны "ДНР". Потом, утверждает оккупант, его с остальными "мобиками" 2-го батальона отправили "на службу" в Херсон – якобы для патрулирования дорог.

"Спустя некоторое время мы узнали, что в 1-м батальоне творятся какие-то преступления: комбат Сурен совершал насилие, грабеж. Некоторые продукты не доходили до нас. Он там занимался бизнесом и издевался над людьми: было изнасилование девочки, он угрожал людям, унижал, издевался", – рассказал захватчик.

Он утверждал, что впоследствии Сурена, который имел "собственную" заправку и торговал бензином, не выделяя его боевикам, разоблачили и повязали сотрудники ФСБ. Оккупантов, подчинявшихся его подразделению, приплюсовали к батальону, в рядах которого воевал Красельников.

Когда эти "мобики", по его словам, "отстояли на блокпостах" в Херсоне, весь 2-й батальон отправили обратно в Макеевку. Командиры пообещали захватчикам отпуск и отдых, но в итоге "заставляли" покупать военную амуницию, после чего наемники один за другим начали "куда-то исчезать".

"Пришел наш черед, и мы поняли, что нас на*бали. Мы узнали, что едем в отпуск на штурм. Там был плохой БК, оружие старое, кормили плохо. Когда послали брать посадку, сказали: "Чисто, идите берите, там никого нет, а если не пойдете – будем стрелять по ногам и там положим", – возмутился оккупант из "ДНР".

Он добавил, что на подступах к посадке захватчики попали под минометный обстрел и сразу "задвухсотились". Ему же посчастливилось стать "трехсотым".

"Когда я выходил, то ошибочно вышел… И сдался. Это плохо – война. Лучше миром жить", – подытожил "мобик" с Донбасса, со слов которого очевидно, что если бы он случайно не наткнулся на бойцов ВСУ и не попал в плен, то спокойно воевал бы дальше против родной Украины на стороне государства-террориста РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты признаются, что нередко их товарищи попадают в плен в ВСУ из-за пьянства, царящего в рядах войск РФ. Они не скрывают, что в дальнейшем исчезновение солдат командование преподносит как "героические" поступки.

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