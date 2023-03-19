''Поехали за водкой и свернули не туда'': оккупант рассказал, как его товарищи из-за пьянства ''героически'' попали в плен. Перехват

Российские оккупанты признаются друг другу в пьянстве, царящем в рядах их войск, воюющих против ВСУ на фронте в Украине. Они не скрывают, что это нередко приводит к сдаче в плен и дальнейшему освещению руководством таких ситуаций как "героических" поступков.

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Разговор двух военнослужащих ВС РФ о товарищах-алкоголиках в подразделении был перехвачен специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины. Аудио доступно на YouTube-канале ГУР (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Во время беседы один из захватчиков спрашивает другого, известно ли ему что-то о чьем-то братухе, а тот отвечает, что тот исчез еще весной прошлого года, "по пьяни" свернув не туда и попав на украинских защитников.

"Он там в мае исчез. Ну не исчез, а пьяный поехал за водкой и свернул не туда, бл*дь", – рассказал оккупант.

По его словам, товарищ был не один, а с сослуживцами. Грузовик, на котором они передвигались, нашли разбитым ПТУРом, но тел на месте прилета не обнаружили. Позже их командование создало фейковую историю об очередной "геройской" смерти российских военных во время путинской "спецоперации".

Его собеседник добавил, что действительно на родине в РФ брат упомянутого "героя" распространяет басни о доблестном поступке своего родственника.

"Он уже здесь развил историю, бл*дь, геройской смерти нах, геройской сдачи в плен в бессознательном состоянии. Теперь все ждут назад героя, бл*дь. Где-то они то ли нашли вот списки какие-то, то ли где-то кто-то промелькнул на камере, х*й знает", – подтвердил оккупант.

Другой выразил недоумение по поводу того, что солдат ВС РФ, о котором они говорят, может оказаться живым.

"А, жив?.. Ху*ня полна, а Чинилов что у нас? В плену. Не обменяли его, там же обмен был кажется как?", – поинтересовался он еще о одном захватчике, услышав в ответ предположение "возможно и так".

А в ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, военнослужащим и наемникам российской армии будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты рассказали о работе загонов отрядов в рядах войск Путина. Они признались, что речь идет о "большом приказе сверху".

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