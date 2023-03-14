''Большой приказ сверху'': оккупанты рассказали о работе заградотрядов в рядах войск Путина. Перехват

Российские оккупанты, воюющие против ВСУ, признались, что командование запретило им покидать позиции на фронте. На тех же солдат путинской армии, которые проигнорируют "большой приказ сверху", направляют заградительные отряды, которые либо возвращают их на поле поя, либо ликвидируют.

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Такие подробности обсуждали в разговорах между собой военнослужащие ВС РФ, ныне находящиеся на одном из самых горячих направлений в зоне боевых действий. Интересные радиоперехваты бесед 13 марта получило международное разведывательное сообщество InformNapalm, опубликовав их в сети (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Конечно, информацию, имеющую оперативное значение, мы выносить не будем. Но из того, что можем обнародовать в целом сегодня – короткие переговоры, судя по контексту, подтверждающие, что российские войска используют практику заградительных отрядов, которые должны под угрозой расстрела с тыла заставлять идти в атаку тех, кто боится выходить из окопов", – говорится в подписи к аудио.

Расследователи отметили, что практика использования врагом заградотрядов не является сенсацией, ведь довольно долгое время российские пленные рассказывали о ней. Однако, подчеркивают в InformNapalm, одно дело – опрашивать пленных, и совсем другое – слышать об этом из уст охваченных паникой врагов непосредственно в перехватах, фактически с фронта.

На аудио, вероятно, старший по званию оккупант кричит по рации подчиненным, чтобы шли вперед, иначе их ждет расстрел своими же: "Большой приказ сверху: кто не идет – расстрел на месте. Как понял? Прием!", "С*ка, там уже трое прошли, а где другие, на*уй?", "Вперед, б*я! Куда засели, на*уй?"

На другом фрагменте записи российский военный признает, что их действительно могут убить сослуживцы, если они не выполнят приказ: "Серьезно, если мы этого не сделаем, нас здесь с тобой двоих расстреляют, честно скажу".

"Большой", "Большой", передай дальше: если они не пойдут вперед, группе будет пи*да", – кричит захватчик, а другой ему отвечает: "Понял. Возвращайся, подрывай людей, иначе тебе пи*да будет. И продвигай, продвигай группу дальше".

Интересно, что в этих переговорах оккупанты призывают друг друга не паниковать, зная, что на "нуле" их ждет смерть за вторжение на чужую землю, а за спиной – пуля от своих же товарищей.

"Мы подтвердили подлинность этих и многих других записей и абсолютно доверяем нашим источникам радиоразведки. Уверены, что это реальные записи", – отметили расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ рассказали, сколько захватчиков сдаются в плен за день под Бахмутом. Они подчеркнули, что их не так много, ведь за спиной оккупантов действуют заградительные отряды.

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