''За спиной оккупантов – заградительные отряды'': в ВСУ рассказали, сколько захватчиков сдаются в плен за день под Бахмутом

Практически каждый день российские оккупанты попадают в плен к украинским защитникам под Бахмутом. Однако сдается не так много наемников ЧВК "Вагнер", поскольку за их спиной действуют заградительные отряды.

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Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире Радио Свобода. "Бывает двое-трое оккупантов в сутки на этом направлении. Бывает и больше попадают (в плен к ВСУ. – Ред.)", – сказал он.

По словам военного, на Бахмутском направлении в основном действуют "вагнеровцы", а у них только один мотив идти на штурм – под угрозой смерти.

"Когда у тебя сзади стоит заградительный отряд, грубо говоря, впереди тебя ждет мотивированный вооруженный враг, ты не очень-то сдашься в плен. В основном это когда штурмовые группы терпят поражение и кто-то остается "недобитым", тогда сдаются в плен", – рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Заградительные отряды – это подразделения, которые размещаются позади основных сил для предотвращения бегства с поля боя, поимки шпионов, возвращения беглецов и отставших военных. Наиболее "прославились" заградотряды в Красной армии и войсках НКВД в армии СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки НАТО, РФ теряет в Бахмуте в пять раз больше человек, чем Украина, и у ВСУ есть шансы перехватить инициативу в войне.

При этом российское командование начало бросать в район Бахмута "элитные войска" – ЧВК "Вагнер" исчерпывает свои силы.

В Госдепе США считают, что оккупанты пытаются захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то успехи, но Россию все равно ждет провал.