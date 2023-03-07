РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то результаты, но оккупантов ждет провал – Госдеп США

Город Бахмут в Донецкой области, где сейчас идут самые тяжелые бои, не имеет для страны-агрессора большого стратегического значения. Оккупанты хотят захватить это населенный пункт, чтобы показать хоть какие-то "успехи" на поле боя.

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Об этом на брифинге в понедельник, 6 марта, сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает "Укринформ". В то же время, по его словам, Россию все равно ждетстратегическое поражение.

Прайс отметил, что РФ проиграет не только в боях за Бахмут, но и в боях за другие города на востоке и юге Украины. Однако он добавил, что на протяжении некоторого времени динамика боев будет напряженной и будет постоянно меняться. Впереди, как он сказал, будут трудные дни и противостояния.

"С первых часов вторжения России в Украину было ясно, что когда бы это ни закончилось, это закончится стратегическим провалом России", – сказал Прайс.

Что касается Бахмута, то, по мнению представителя Госдепа, россияне пытаются его окружить и захватить, потому что других вариантов показать хоть какие-то результаты у них нет. Но и этот план РФ уже многие месяцы не работает.

Американский чиновник добавил, что украинцы уже более года показывают российскому диктатору Путину, что могут не только противостоять наступлению оккупантов, но и вернут все временно захваченные Россией города и села.

Напомним, что 6 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина усилит оборону в городе Бахмут. Такое решение было принято на Ставке верховного главнокомандующего.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже успел пожаловаться, что ВСУ стягивают в направлении Бахмута несколько группировок, необходимых для деблокады города. Подкрепление перекидывают в приближенные к нему населенные пункты Донецкой области.

Он также признал, что украинские войска будут сражаться за Бахмут до конца – это, по его словам, очевидно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГПСУ сообщили, что российские оккупационные войска пытаются продавить фланги Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, чтобы занять город. Украинские воины дают отпор врагу и защищают населенный пункт.

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