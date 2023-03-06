"Оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте": в ГПСУ рассказали о ситуации в городе, за который идут тяжелые бои

Российские оккупационные войска пытаются продавить фланги Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, чтобы занять город. Украинские воины дают отпор врагу и защищают населенный пункт.

Видео дня

О ситуации в городе по состоянию на утро понедельника, 6 марта, рассказал воин-пограничник, который находится в Бахмуте. Ролик распространила пресс-служба ГПСУ в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня из самого утра захватчики обстреливают город. В основном это минометы и артиллерия. Пытаются продавить наши фланги", – сообщил украинец.

Он заверил, что Государственная пограничная служба вместе с побратимами из других подразделений несокрушимо стоит на своих позиция.

"Мы делаем все максимально, чтобы враг не зашел в город. Потому что Бахмут – это Украина! Есть, был и будет", – сказал Герой.

Напомним, что 6 марта состоялось новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Президент Владимир Зеленский, оценивая ход оборонной операции, задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

"Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что попытки захвата Бахмута имеют для российской армии скорее символическое, чем оперативное значение. Более того, вероятная оккупация населенного пункта не будет свидетельствовать о том, что РФ вернула себе инициативу в войне против Украины, отметил он.

– Генерал-майор австрийских вооруженных сил Бруно Хофбауэр считает, что украинский город Бахмут на данный момент не находится на грани падения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!