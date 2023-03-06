Зеленский провел заседание Ставки: говорили о ситуации в Бахмуте и поставках вооружения

Состоялось новое заседание Ставки верховного главнокомандующего под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Военные, которые руководят оперативно-стратегическими группировками войск, доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Особенно детально обсуждалась обстановка в районе города Бахмут Донецкой области.

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Также были рассмотрены вопросы поставкок оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский, оценивая ход оборонной операции, задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

"Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", – говорится в сообщении.

В заседании, кроме указанных лиц, также приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К обсуждению присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские военные пытаются взять Бахмут в оперативное окружение, но Силы обороны продолжают удерживать позиции и защищают город.

– 5 марта спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что ситуация в указанном районе сложная, но возможность снабжения украинских сил не нарушена.

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