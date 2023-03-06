''Имеет символическое значение'': в Пентагоне оценили, сможет ли РФ изменить ход войны в случае захвата Бахмута

Попытки захвата города Бахмут Донецкой области имеют для российской оккупационной армии скорее символическое, чем оперативное значение. Более того, вероятная оккупация населенного пункта не будет свидетельствовать о том, что Россия вернула себе инициативу в войне против Украины.

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Сейчас командование РФ продолжает бросать огромные силы на захват Бахмута. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает издание Reuters.

По словам главы Пентагона, в течение многих месяцев Москва предпринимала попытки оккупации Бахмута, но в итоге получала отпор украинских военнослужащих и несла тяжелые потери. Поэтому вероятная оккупация города даст Москве первую крупную награду в зимнем наступлении. При этом Остин не стал прогнозировать возможный исход боев за Бахмут.

"Я думаю, что это скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой войны", – сказал Остин.

В то же время министр обороны США считает, что, если подразделения Сил обороны Украины примут решение передислоцироваться к западу от Бахмута, он не будет рассматривать это как стратегическую неудачу. Однако военно-политическое командование страны-агрессора наоборот устраивает между собой выяснение отношений, что может говорить о плохом слаживании войск и отсутствие каких-либо образцовых действий российских оккупантов.

Напомним, украинский воин "Стоун" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По словам защитника, россиянам не так просто взять Бахмут из-за его географического положения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины могут проводить ограниченный отход в ходе боевых действий в восточной части Бахмута на Донетчине, но продолжают наносить большие потери наступающим смешанным российским войскам.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заверил, что украинская оборона Бахмута продолжается. Хотя ситуация там сложная, однако возможность доставлять военным боеприпасы остается.

К слову, 6 марта состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Особенно детально обсуждалась обстановка в районе города Бахмут Донецкой области.

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