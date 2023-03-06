Австрийский генерал оценил, смогут ли ВСУ удержать Бахмут и возможно ли новое наступление России в ближайшее время

Генерал-майор австрийских вооруженных сил Бруно Хофбауэр считает, что украинский город Бахмут в Донецкой области на данный момент не находится на грани падения. Он убежден, что Вооруженные силы Украины смогут его удержать в ближайшие дни и недели.

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Такое мнение военный высказал в интервью NTV. При этом он подчеркнул, что даже если украинцы отступят из города, Хофбауэр не ожидает широкомасштабного наступления России в регионе.

"Если Бахмут падет, я предполагаю, что, как и в последние месяцы, у России не будет сил, которые обладают достаточной подготовкой, оборудованием и ударной мощью, чтобы провести там полномасштабное наступление", – уверен Хофбауэр.

Напомним: в ISW сообщили, что Силы обороны Украины могут проводить ограниченный отход в ходе боевых действий в восточной части Бахмута на Донетчине, но продолжают наносить большие потери наступающим смешанным российским войскам. Если оккупанты и смогут захватить город, то в дальнейшем столкнутся с огромной нехваткой личного состава и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский защитник "Стоун" доложил обстановку на Бахмутском направлении. Он отметил, что город не так просто оккупировать россиянам по причине его географического положения. Защитник рекомендовал не доверять картам событий из Бахмута, ведь "все не так просто, как на карте";

– спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают держать оборону в городе Бахмут. Ситуация там сложная, но возможность снабжения Сил обороны не нарушена.

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