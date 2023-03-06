Бахмут стоит на горе, взять его не так просто, как выглядит на карте: военный ВСУ Волощенко ''Стоун'' ответил на ''измену''

Украинский защитник "Стоун" доложил обстановку на Бахмутском направлении. Он отметил, что город не так просто оккупировать россиянам по причине его географического положения.

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Об этом военный Волощенко "Стоун" рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. Кроме того, военный порекомендовал не доверять картам событий из Бахмута, ведь "все не так просто, как на карте".

"На наши участки они бросают регулярные войска с поддержкой артиллерии. Они уже поняли, что просто так не смогут. То есть тактика была забрасывать телами этих дураков, но они имеют такую возможность заканчиваться", – отметил он.

Солдат добавил, что у российской армии стояла цель взять Бахмут до конца февраля, но сейчас погода играет в нашу пользу, поэтому у них ничего не выходит.

"Бахмут сейчас – та мощь, которую им невозможно расколоть даже несмотря на все, что нависло над нами. Они двигаются к самолетику, но я вам скажу один секрет, чего они не могут пролезть к самолетику. Самолет – это ворота южные Бахмута, то есть это въезд из Константиновки в Бахмут. Там стоит такой МИГ-17, и они до него хотят долезть и сделать селфи, но пока их зум не позволяет это сделать, потому что наши защитники кладут их там", – заявил "Стоун".

Военнослужащий добавил, что все зарисовки на картах экспертов выглядят довольно угрожающе, но он не рекомендует доверять им. Оккупанты не могут взять город из-за того, что он находится на горе – это значительно усложняет задачу.

Полный текст интервью выйдет на сайте OBOZREVATEL 6 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни в сети распространяются сообщения о якобы отводе украинских войск из Бахмута на Донетчине, а россияне уже празднуют "окружение" города. Однако в Восточной группировке войск опровергли эти фейки.

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