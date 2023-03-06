Бахмут стоит на горе, взять его не так просто, как выглядит на карте: военный ВСУ Волощенко "Стоун" ответил на "измену"
Украинский защитник "Стоун" доложил обстановку на Бахмутском направлении. Он отметил, что город не так просто оккупировать россиянам по причине его географического положения.
Об этом военный Волощенко "Стоун" рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. Кроме того, военный порекомендовал не доверять картам событий из Бахмута, ведь "все не так просто, как на карте".
"На наши участки они бросают регулярные войска с поддержкой артиллерии. Они уже поняли, что просто так не смогут. То есть тактика была забрасывать телами этих дураков, но они имеют такую возможность заканчиваться", – отметил он.
Солдат добавил, что у российской армии стояла цель взять Бахмут до конца февраля, но сейчас погода играет в нашу пользу, поэтому у них ничего не выходит.
"Бахмут сейчас – та мощь, которую им невозможно расколоть даже несмотря на все, что нависло над нами. Они двигаются к самолетику, но я вам скажу один секрет, чего они не могут пролезть к самолетику. Самолет – это ворота южные Бахмута, то есть это въезд из Константиновки в Бахмут. Там стоит такой МИГ-17, и они до него хотят долезть и сделать селфи, но пока их зум не позволяет это сделать, потому что наши защитники кладут их там", – заявил "Стоун".
Военнослужащий добавил, что все зарисовки на картах экспертов выглядят довольно угрожающе, но он не рекомендует доверять им. Оккупанты не могут взять город из-за того, что он находится на горе – это значительно усложняет задачу.
Полный текст интервью выйдет на сайте OBOZREVATEL 6 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни в сети распространяются сообщения о якобы отводе украинских войск из Бахмута на Донетчине, а россияне уже празднуют "окружение" города. Однако в Восточной группировке войск опровергли эти фейки.
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