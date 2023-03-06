Оборона Бахмута продолжается, возможность доставлять боеприпасы сохраняется, – Череватый

Украинские военные продолжают держать оборону в самой горячей точке на фронте в Украине – в городе Бахмут в Донецкой области. Ситуация там сложная, но возможность снабжения Сил обороны не нарушена.

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Доставлять боеприпасы и вывозить раненных бойцов способы есть. Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 марта.

Он подтвердил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты бьют по важных для украинских военных объектах инфраструктуры, в частности по мостам. Однако подразделения, которые держат оборону населенного пункта, разными способами находят возможность доставлять в город все необходимое.

"Туда (на Бахмутское направление. – Ред.) есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях", – подчеркнул спикер.

Также он признал, что автодорога Бахмут – Константиновка сейчас действительно крайне опасна.

Накануне Череватый опроверг данные о якобы отводе украинских войск из Бахмута. Он подчеркнул, что город находится под контролем сил обороны Украины.

Ранее военный ВСУ Волощенко "Стоун" рассказал про обстановку в Бахмуте. По его словам, на юге Бахмута украинские военные уже даже зашли в окопы, которые вырыли для себя оккупанты. Он подчеркнул, что ВСУ не планирует отступать из Бахмута.

"Стоун" добавил, что армия РФ попыталась зайти с юга и даже имела некоторые успехи, но бригада ВСУ отодвинула их.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко заявил, что в Бахмуте продолжаются уличные бои между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. Россия не контролирует город.

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