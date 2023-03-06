На юге Бахмута мы уже даже зашли в окопы, которые вырыли для себя оккупанты, — военный ВСУ Волощенко ''Стоун''

Военный ВСУ Волощенко "Стоун" рассказал про обстановку в Бахмуте Донецкой области. Он поделился успехами украинских защитников сказав, что "на юге Бахмута они уже даже зашли в окопы, которые вырыли для себя оккупанты".

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Об этом военный Волощенко "Стоун" рассказал шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. Военный отметил, что ВСУ не планирует отступать из Бахмута.

"Сейчас в Бахмуте идет настоящие страшные бои, враг пытается принести хоть что-нибудь на стол своему бункерному лебедю и атакует с трех сторон", – заявил солдат.

Он отметил, что в Бахмуте ничего не меняется – тактика врага остается такой же. Они попытались зайти с юга и даже имели некоторые успехи, но бригада ВСУ отодвинула их.

"Подтянулась нормальная бригада, с которой мы работаем, и мы им там раздали. И даже уже давным-давно заходили в их первые окопы, которые они там себе нарыли", – прокомментировал Волощенко "Стоун".

Как он добавил, ситуация на юге напряженная, но стабильная.

"Они прошли Ягодное и Верхушку и немного выдвинулись там клином – это не так страшно, как на днях рисовали на картах", – сообщил солдат.

Как он отметил, по приезде главнокомандующего и командующего по востоку генерала Сырского было проведено совещание и принято решение не отдавать Бахмут.

"Сейчас прибыли уже подкрепления нам и техника достаточно хорошая и боеприпасы и ребята обильно насыпают", – добавил Волощенко.

Как добавил защитник, Бахмут играет свою роль – стратегическую. Враг сейчас там просто "разбивает свои волны".

"Бахмут – это та крепость, которая рубит их намерения на дальнейший захват более стратегический для них городов и городков. Пока все складывается тяжело, но наши силы обороны держат оборону", – подытожил "Стоун".

Полный текст интервью выйдет на сайте OBOZREVATEL 6 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских военнослужащих вокруг Бахмута Донецкой области. Однако в ближайшей перспективе войскам РФ не удастся захватить город.

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