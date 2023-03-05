Город контролируется Силами обороны Украины: в Восточной группировке войск опровергли фейки об отступлении из Бахмута

В последние дни в сети распространяются сообщения о якобы отводе украинских войск из Бахмута на Донетчине, а россияне уже празднуют "окружение" города. Однако в Восточной группировке войск опровергли эти фейки.

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Там подчеркнули, что Бахмут находится под контролем сил обороны Украины. Об этом CNN в субботу, 4 марта, сказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Череватый.

Россия на данный момент не контролирует Бахмут, отметил он. Отвечая на вопрос об отводе украинских подразделений, Череватый сказал, что наши войска меняют свои позиции в городе в рамках контролируемых плановых ротаций.

"Массового отвода украинских войск тоже нет", – добавил он.

За прошедшие сутки боевые действия велись вокруг Бахмута и вблизи него: в селах Васюковка и Дубово-Василевка к северу от города и в селах Ивановское и Богдановка на западе. Более 150 российских оккупантов были ликвидированы, еще 239 получили ранения, а трое попали в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко заявил, что в Бахмуте продолжаются уличные бои между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. Россия не контролирует город.

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