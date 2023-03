ВСУ истощают войска РФ в Бахмуте, создавая благоприятные условия для контрнаступления: в ISW дали прогноз по развитию боев

Силы обороны Украины могут проводить ограниченный отход с боевых действий в восточной части Бахмута на Донетчине, но продолжают наносить большие потери наступающим смешанным российским войскам. Если оккупантам и удастся захватить город, они могут затем попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с огромными нехватками личного состава и техники.

Вероятная неизбежная кульминация наступления ВС РФ вокруг Бахмута, уже завершившееся и х наступление в районе Угледара и остановившееся наступление на Луганщине создают прочные условия для будущего украинского контрнаступления. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 5 марта.

Аналитики считают, что ВСУ проводят "ограниченный тактический отход" в Бахмуте, а вместе с тем признают, что еще слишком рано оценивать намерения украинской стороны относительно полного ухода из города.

По мнению экспертов, украинские силы могут отводить свои позиции на восточном берегу реки Бахмутка, учитывая недавние кадры с геолокацией разрушения железнодорожного моста через реку на северо-востоке Бахмута 3 марта.

Российские военные корреспонденты и блогеры утверждали, что войска РФ "захватили восточную, северную и южную части" города 5 марта, заявляя, что ведут репортаж с позиций в восточном Бахмуте. В ISW не смогли независимо проверить эти утверждения, а лишь отметили, что на кадрах с геолокацией видно, как силы ЧВК "Вагнер" продолжали наступление на северо-востоке Бахмута и 5 марта продвинулись в районе железнодорожной станции Ступки.

"Украинский военнослужащий сообщил украинскому изданию, что по состоянию на 4 марта российские войска еще не переправились через реку Бахмутка в центр Бахмута, а российские блогеры утверждали, что группа "Вагнера" оттеснила украинские позиции обратно в центр города. Неясно, планируют ли украинские силы удерживать позиции на западном берегу реки Бахмутка", – говорится в сводке.

По словам аналитиков, украинская оборона Бахмута остается стратегически надежной, поскольку она продолжает "потреблять" российских оккупантов и технику до тех пор, пока ВСУ не несут чрезмерных потерь. В ISW отмечают, что Силы обороны Украины вряд ли уйдут из Бахмута сразу и могут начать постепенный отход с боями, чтобы истощить российские войска за счет продолжающихся боевых действий в городах.

"Маловероятно, что российские силы смогут быстро добиться значительных территориальных успехов при ведении боевых действий в городских условиях, которые обычно благоприятны для обороняющихся и могут позволить украинским силам нанести большие потери наступающим российским подразделениям, даже когда украинские войска активно отступают. Центр Бахмута расположен на западном берегу реки Бахмутка, и российским силам придется пробиваться через этот район, если они не смогут продвинуться прямо к северу или югу от него – к западу от центра города", – спрогнозировали военные эксперты.

Они добавили, что такие городские условия и особенности реки могут принести пользу ВСУ, если они смогут удержать рубеж от Хромово (поселок на северо-западной окраине Бахмута) на юг до трассы Т0504 Бахмут – Константиновка. Российские блогеры признают, что украинские силы сохраняют способность оборонять Хромово и продолжают отбивать атаки ВС РФ на Ивановское и на трассе Т0504 южнее. Так, украинская оборона позиций в районе Хромово и на Т0504 может вынудить оккупантов вести бой через городскую местность в центре Бахмута, что в результате может привести к значительным задержкам и потерям врага и в целом ускорить кульминацию российского наступления.

"Городские боевые действия в Бахмуте могут еще больше ослабить и без того истощенные российские смешанные силы, подобно тому, как это было вызвано отходом боевых действий Украины с линии Северодонецк – Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года", – напомнили в ISW.

Кампания ВС РФ по захвату Бахмута побудила российских блогеров сформировать более реалистичные ожидания в отношении дальнейших операций России в Украине. Но девять месяцев крайне изнурительных и медленных наступлений оккупантов в районе города на Донетчие в значительной степени повлияли на то, что ныне пропагандисты высказывают более сдержанные оценки по "перспективам" для российской армии. Очевидно, что захватчики не оправдают ожиданий российских "диванных" сторонников путинской "СВО".

По оценкам ISW, российское наступление по захвату Бахмута, скорее всего, завершится независимо от того, захватят ли оккупанты город или нет, и военным ВС РФ, вероятно, придется бороться за продолжение любых последующих наступательных операций в течение нескольких месяцев.

Аналитики напомнили, что обычные российские вооруженные силы недавно сосредоточили и потеряли значительное количество мобилизованного личного состава для завершившегося с тех пор наступления под Угледаром в Донецкой области.

Российские "крупные" наступления на Купянском, Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области также не привели к каким-либо значительным успехам на передовой. Российские военные полагались на "вагнеровцев", чтобы добиться каких-либо успехов в девятимесячных усилиях по захвату Бахмута, и с тех пор усилили силы "Вагнера" в Бахмуте российскими воздушно-десантными подразделениями и мобилизованным персоналом.

Судя по этому, оккупанты не имеют возможности значительно укрепить район города, не оттягивая туда силы из другого района линии фронта из-за отсутствия незадействованных резервов, за исключением, возможно, 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая в последний раз находилась в Луганске, но не была задействована к боевым действиям.

"Кульминация всех этих усилий еще раз подтверждает нашу оценку о том, что российским силам не хватает боевой мощи, чтобы выдержать более одного одновременного наступления. Усилия России против Бахмута не способствуют достижению оперативных или стратегических целей ВС РФ на поле боя, а значительная украинская оборона в окрестностях подрывает любое тактическое значение, которое захват Бахмута, вероятно, имеет для российских войск. У ВСУ будет возможность перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление, когда российские усилия вокруг Бахмута достигнут кульминации либо до, либо после взятия города", – спрогнозировали в ISW.

Аналитики также подчеркнули, что постоянная нехватка личного состава и оборудования не позволит российским войскам начать еще одну длительную наступательную операцию, такую как битва за Бахмут, в ближайшие месяцы войны против Украины.

