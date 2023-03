ВСУ разрушили два важных моста в районе Бахмута, хотят перерезать потенциальные пути отступления РФ – ISW

Подразделения Сил обороны Украины подорвали два моста в районе Бахмута на Донетчине, хотя некоторые западные СМИ приписали повреждение одного из них оккупантам. Войска РФ продолжают наземные атаки в городе и его окрестностях, пытаясь захватить его еще с мая 2022 года и неся огромные потери.

Аналитики считают, что украинские военные намерены перерезать врагу потенциальные пути для отступления. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 3 марта российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, пока пропагандисты продвигали нарративы о якобы намерении ВСУ провести контролируемое отступление по крайней мере из некоторых частей города.

Украинский генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отбили атаки врага на сам Бахмут, а также в районе Васюковки (в 13 км к северу от города), вблизи Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу), Орихово-Васильевки (10 км к северо-западу), Григоровки (10 км к северо-западу) и Богдановки (8 км к северо-западу).

На кадрах с геолокацией, опубликованных в пятницу, видно, как украинские воины разрушили мост через реку Бахмутовка на северо-востоке города и еще один мост через трассу Хромово – Бахмут к западу от него.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что его силы почти полностью "окружили Бахмут" и украинские войска якобы могут реально отойти только по одной оставшейся дороге (вероятно, имея в виду маршрут Хромово – Бахмут). Тем временем российские блогеры утверждали, что боестолкновения продолжаются на севере Бахмута в районе промышленного предприятия "АЗОМ", а также в городских районах южной и восточной части населенной пункта.

Один из пропагандистов даже заверял, мол, "вагнеровцы" прорвали украинскую оборону в Ивановском (5 км к западу от Бахмута по трассе Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут) и "угрожают западным окраинам Бахмута из Ивановского". Подтверждений этому утверждению, конечно же, нет.

По мнению военных экспертов, украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода с боевых действий из частей Бахмута. По их предположению, превентивное разрушение мостов указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути отхода врага из Бахмута на запад.

Ранее советник президента Украины Александр Роднянский заявлял, что украинские силы могут отступить с позиций в Бахмуте по мере необходимости. Хотя также отметил, что Украина укрепила район к западу от города таким образом, что даже если ВСУ начнут отход, оккупанты не обязательно смогут быстро взять весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым уйти из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый отход из особо сложных участков восточной части, судя по украинским заявлениям и сообщениям о действиях украинской стороны", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте и вокруг него продолжают идти ожесточенные бои. Россия бросила на штурм города наиболее подготовленные подразделения, пытающиеся окружить его, но ВСУ продолжают держать оборону. Защитники говорят, что ситуация в последнее время ухудшилась, но просят доверять только официальным источникам. Детальнее о том, что происходит в городе, который остается самой горячей точкой фронта, читайте в материале по ссылке.

