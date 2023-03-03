Оккупанты взорвали мост, который соединяет Бахмут с соседним селом Хромово: его назвали ''жизненно важной артерией'' – CNN

В ночь на 3 марта российские оккупанты взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово, он находился на последнем из основных путей снабжения между городами Бахмут и Часов Яр и был "жизненно важным" для эвакуации гражданских и подвоза боеприпасов. Однако украинские военные до сих пор могут попасть в город.

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Мост оккупанты уничтожили предположительно с помощью ракеты "Искандер", его надеются восстановить как можно быстрее. Об этом со ссылкой на собственные источники и комментарий украинской полиции пишет CNN.

Как сообщает издание, минувшей ночью российские оккупанты взорвали "жизненно важный мост", соединяющий Бахмут с Хромово. Он был частью "последнего основного пути снабжения между Бахмутом и городом Часов Яр". Об этом журналисты узнали от украинского военнослужащего в Бахмуте и местного чиновника. Также в соцсетях уже появилось фото с разрушенным мостом.

Как пишет CNN, украинский военный заявил, что мост был разрушен российской ракетой, предположительно типа "Искандер". На месте прилета образовалась гигантская воронка.

В то же время в управлении полиции в городе Константиновка изданию рассказали, что мост надеются восстановить как можно скорее, "поскольку это жизненно важная артерия для эвакуации гражданских лиц и перевозки боеприпасов".

"Мост также является частью последнего из основных маршрутов снабжения между Бахмутом и Часовым Яром. По словам полиции, военные по-прежнему могут попасть в город по грунтовым дорогам и полям", – отмечает издание.

Также в CNN напомнили, что в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация мирных жителей, прежде всего из населенных пунктов по линии фронта и на прифронтовых территориях. В Бахмуте, по официальным данным, до сих пор остается около 5 тыс. человек.

"Российские войска продвигаются к Бахмуту, но украинские военные заявляют, что удерживают свои позиции в боях за этот восточный город и не планируют отступать", – добавили в CNN.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, накануне враг пытался продвинуться на нескольких направлениях и штурмовал Бахмут. В то же время оккупанты пытаются менять прежнюю стратегию. По данным Института изучения войны, войска РФ пробуют усилить давление на ВСУ.

При этом в нещадно уничтожаемом Россией городе до сих пор живут под обстрелами около 5 тыс. человек, в том числе 37 детей, некоторые из бахмутцев прячутся от эвакуации и не дают вывезти даже несовершеннолетних.