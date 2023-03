Войска РФ изменили стратегию по Бахмуту и пытаются усилить давление на ВСУ: в ISW проанализировали ход боев

Российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и в целом на западе области. Вместе с тем они временно свернули усилия по окружению города-крепости с юго-запада, а также с северо-востока.

Видео дня

Не исключено, что оккупанты могут оказать давление на ВСУ, чтобы те отступили из Бахмута, сосредоточившись на северо-восточном наступлении. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 2 марта.

Накануне украинские войска отбили атаки российских войск в районе Бахмута, Орихово-Васильевки (11 км к северо-западу от города), Дубово-Васильевки (7 км к северо-западу), Хромово (3 км к западу) и Ивановского (6 км к западу).

"Отраженная российская атака под Хромовым предполагает, что ВС РФ, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что российские силы, вероятно, захватили позиции к югу от Дубово-Васильевки", – предположили в ISW.

Они упомянули слова одного из российских блогеров, который утверждал, что наемники ЧВК "Вагнер" продвигались в направлении н. п. Григоровка (10 км к северо-западу от Бахмута) и Богдановка (6 км к западу), а также вели наступательные операции в районе Федоровки (17 км к северу от Бахмута), Роздоливки (17 км к северу) и Веселого (18 км к северо-востоку). Отмечается, что геолокационные кадры от 2 марта показывают, как оккупанты "продвинулись в восточном Бахмуте".

Российские пропагандисты также утверждали, что армия РФ продолжала наступления и в южной части Бахмута, двигаясь к северу от Опытного (4 км к югу от Бахмута), в восточной и северной частях города, двигаясь к югу от Ягидного (2 км к северу). Со ссылкой на геолокационные кадры от 2 марта аналитики указывают, якобы оккупационные войска могли продвинутся и в районе Белой Горы (13 км к юго-западу от Бахмута).

Российские блогеры утверждали, что "вагнеровцы" вели атаки в направлении Белой Горы и Часова Яра (12 км к западу от Бахмута), пытаясь перекрыть участок трассы Т0504. Тем временем в "ДНР" выдали, якобы 132-я бригада их 1-го армейского корпуса продвигалась в направлении Торецка (22 км к юго-западу от Бахмута).

"Российские силы, по-видимому, временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада, а также с северо-востока и вместо этого могут сосредоточиться на том, чтобы оказать давление на украинские силы, чтобы они отступили из города, сосредоточив внимание на северо-восточном наступлении. В последние недели российские войска активизировали наступательные операции на северных окраинах и в пригородах Бахмута и добились успехов в этих районах", – заявили в ISW.

Отмечается, что за это время российские силы не приблизились к трассе T0504 между Бахмутом и Часовым Яром после периода интенсивных боевых действий к юго-западу от Бахмута в конце января и начале февраля 2023 года. А пропагандисты РФ переключили свое внимание с российских операций по захвату Ивановского и позиций вдоль трассы T0504 на операции в северной части города, особенно те, которые были сосредоточены на захвате поселка Хромово.

По словам военных экспертов, оккупантам, вероятно, потребуется "захватить Ивановское и Хромово", чтобы отрезать украинские наземные пути сообщения с Бахмутом и "полностью окружить" украинскую группировку в городе.

"Российские силы, возможно, пытаются оказать давление на ВСУ в Бахмуте, чтобы они провели тактическое отступление по трассе Т0504, и поэтому сократили свои усилия по окружению населенного пункта, сосредоточившись также на Ивановском. Двойной охват Бахмута, скорее всего, потребует дополнительных сил и средств, и российские войска могут попытаться избежать дальнейших затрат на возможное окружение", – предположили в ISW.

При этом добавили, что оккупанты все еще продолжают наступление вдоль линии T0504 и могут возобновить более согласованные действия в этом направлении. Ранее российские силы провели аналогичный "оперативный сдвиг" в своем наступлении, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск на Луганщине в июне и июле 2022 года. Украинские военные там провели контролируемое тактическое отступление после усиления давления со стороны врага, который изначально намеревался полностью окружить ВСУ в этих населенных пунктах.

По данным ISW, украинские официальные лица "устанавливают информационные условия для потенциального вывода войск из Бахмута", но не сообщают, что ВСУ намерены покинуть город. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 2 марта заявил, что Силы обороны проведут тактический отход из Бахмута, если в этом возникнет необходимость.

Он пояснил, что основное внимание украинских военных направлено на достижение стратегических результатов, и напомнил, что ВСУ освободили большие территории в Харьковской области и вокруг Лимана на Донетчине после дорогостоящего наступления РФ по захвату Северодонецка и Лисичанска в Луганской области.

Ранее аналитики оценивали украинскую оборону Бахмута как "стратегически обоснованную операцию", позволяющую вынудить российские силы направить силы и технику на дорогостоящие штурмы с целью захвата города, имеющего ограниченное оперативное значение.

"Украинские силы уже достигли этой стратегической цели, и продолжающаяся украинская оборона города будет оставаться стратегически обоснованной до тех пор, пока затраты на удержание города не перевесят удары по живой силе и технике России. Украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что у ВСУ есть возможность провести контролируемый вывод из Бахмута, если они сочтут его нужным", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская разведка спрогнозировала, как повлияет изменение погоды на ход боев за Бахмут. Там подчеркнули, что пока ВСУ продолжают оборону города, повышение температуры создает грязь на фронте, которая затрудняет передвижение по пересеченной местности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!