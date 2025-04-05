Страна-террорист в очередной раз лжет о "нарушениях" Украиной договоренностей. Это делается для того, чтобы скрыть их масштабное преступление в Кривом Роге.

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Такое заявление было сделано в Генштабе ВСУ. В частности, там опровергли фейки россиян об ушибах по их энергетической инфраструктуре.

"От минобороны России вновь распространяются лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против нашего государства и его граждан", – говорится в заявлении Ген.

В частности, появились новые дезинформационные обвинения с российской стороны в 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля. Впрочем, подчеркнули в Генштабе, эти "атаки" являются фейком. Но на самом деле Силы обороны Украины производят огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии.

Именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою сумасшедшую сущность, цинично игнорируя любые договоренности и совершая безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел.

"4 апреля российские террористы совершили очередное военное преступление, нанеся ужасный удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Эта варварская атака рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей, привела к гибели 9 невинных детей и 9 человек. 62 человека, из них 12 детей", – добавили в Генштабе.

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Кроме того, за прошедшие сутки российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа "Shahed", сбросила 171 управляемую авиационную бомбу, 6353 раза применяла артиллерию. В результате коварных вражеских ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областей Украины.

В Генштабе ВСУ добавили, что военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей.

"Рассчитываем, что мир не будет воспринимать российскую ложь и осудит очередные жестокие российские преступления войны. Силы обороны Украины продолжают защищать наше государство и людей. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает!" – резюмировали свое заявление в Генштабе ВСУ.

В субботу, 5 апреля, в Министерстве иностранных дел Украины также резко отреагировали на атаку по Кривому Рогу. Там подчеркнули, что "целью России был террор против гражданских".

Ранее стражи порядка показали первые минуты после удара страны-агрессора России по Кривому Рогу 4 апреля. Они одними из первых прибыли на место атаки и увидели жуткие кадры.

Напомним, накануне вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу. Средство атаки с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку, где неподалеку была детская площадка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в больнице скончался пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, которому не было и 4 лет. Он получил серьезные ранения, врачи реанимировали его на месте удара, кадры реанимационных мероприятий облетели накануне сеть.

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