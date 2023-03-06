Оборона Бахмута будет усилена: Зеленский о решении Ставки главнокомандующего

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина усилит оборону в городе Бахмут, за который сейчас ведутся самые тяжелые бои. Такое решение было принято на Ставке верховного главнокомандующего в понедельник, 6 марта.

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Об этом президент рассказал в ежедневном обращении к украинцам в конце 376-го дня войны с Россией. Зеленский отметил, что за такое решение в первую очередь выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я прямо задал вопрос и Сырскому, и Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было", – подчеркнул президент.

Он поставил задачу военачальникам найти силы, чтобы помочь украинским военным в Бахмуте.

Накануне стало известно, что Сырский побывал в Бахмуте, где в очередной раз посетил украинских бойцов. По его словам, бои за город достигли высочайшего уровня напряжения. Российские оккупанты бросили туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер", однако Силы обороны Украины мужественно защищают позиции на севере города, пытаясь не допустить оцепления.

6 марта в ГНСУ сообщили, что российские оккупационные войска пытаются продавить фланги Сил обороны в Бахмуте, чтобы занять город. Украинские воины дают отпор врагу и защищают населенный пункт.

В то же время владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже пожаловался, что ВСУ стягивают в направлении Бахмута несколько группировок, необходимых для деблокады города. Подкрепление перекидывают в приближенные к нему населенные пункты Донецкой области.

Он также признал, что украинские войска будут сражаться за Бахмут до конца – это, по его словам, очевидно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ говорят, что российская армия не прекращает попытки захватить стратегически важный Бахмут, но в прямом столкновении с воинами Украины несет колоссальные потери.

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