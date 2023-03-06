Войска РФ не прекращают штурмовать Бахмут и ищут пополнение для фронта среди своих раненых — Генштаб

Круглосуточные бои Сил обороны в Донецкой области приводят к истощению противника. Российская армия не прекращает попыток захватить стратегически важный Бахмут, но в прямом столкновении с воинами Украины несут колоссальные потери.

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Для того чтобы как-то их компенсировать, военным врачам оккупантов пришло распоряжение признать пригодными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса для последующего их возвращения в строй. Как указали в Генштабе ВСУ в своей ежевечерней сводке, такие меры необходимы для оперативного восстановления своих подразделений.

"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению. Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание об уточнении персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет", – указано в сообщении.

При этом минобороны РФ совсем не считается с издержками "пушечного мяса", продолжая отправлять захватчиков в атаку. Их основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время оккупанты продолжают производить атаки по следующим территориям нашей страны:

на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздолевка, Федоровка Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вело наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Василовка и Ивановское – успеха не имел. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелы подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Путевое, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

"В течение суток противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых были сбиты. Совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам", – подытожили наши военные.

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