ЧВК 'Вагнер' исчерпывает свои силы в боях за Бахмут, Пригожин пытается переложить ответственность за провалы на Шойгу – ЦНС

ЧВК "Вагнер" исчерпывает свои силы на Донбассе и, в частности, в районе Бахмута. Ее владелец Евгений Пригожин пытается оправдать большие потери, обвиняя министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что тот сначала не давал боеприпасы, а теперь якобы вовсе хочет "украсть славу" вагнеровцев.

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Об этом рассказали в Центре национального сопротивления. Как отмечается, фактически "Вагнер" выполнил свою роль возле Бахмута – насытил фронт "пушечным мясом".

Однако Пригожин подготовил медийную кампанию с целью преувеличить достижения своей ЧВК и присвоить ситуативные продвижения войск РФ в Бахмуте.

Боеспособность "Вагнера" упала, что повлияло на авторитет самого Пригожина. Уничтожение своих наемников "повар Путина" выдает как отвод от позиций из-за якобы давления Шойгу.

Противостояние Шойгу и Пригожина

Пригожин заручился поддержкой Путина в войне летом 2022 года. Это произошло на фоне истощения армии РФ после боев в Северодонецке и Лисичанске, что привело к дальнейшим поражениям оккупантов на Харьковщине.

Владелец ЧВК "Вагнер" убедил президента РФ в неэффективной стратегии командования, и тогдашний командующий оккупантами в Украине Александр Дворников был остранен, его место занял Сергей Суровикин, креатура Пригожина.

Именно летом Пригожин получил картбланш от Путина по вербовке заключенных и финансирования более активного привлечения его ЧВК к военным действиям. Тогда Путин не хотел проводить общую мобилизацию и поверил, что вагнеровцам удастся изменить ситуацию на фронте.

Тогда же Пригожин начал кампанию против Шойгу, в которой его поддерживал глава Чечни Рамзан Кадыров. Оба они хотели взять под контроль минобороны РФ и осваивать неограниченные военные бюджеты.

Однако ситуация сложилась иначе. Шойгу на цифрах показал неэффективность вагнеровцев. Вместе с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым он начали ряд проверок внутри армии, чтобы дискредитировать Суровикина.

Суровикина заменил Герасимов, и Пригожин утратил поддержку. Кроме того, у Пригожина закончился человеческий ресурс, с декабря 2022 года он не может набирать в свои ряды достаточное количество заключенных.

Политические амбиции Пригожина

За последние полгода Пригожин поднял свою узнаваемость, его амбиции выросли. Очевидно, что свои силы он хотел бы капитализировать. И не в последнюю очередь в политике, поскольку ему необходим плацдарм для борьбы за власть, отмечают в ЦНС.

Сейчас Пригожин пытается свергнуть своего давнего врага – губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Повар Путина" понимает, что "феодальная война" за наследство Путина уже началась и хочет взять под свой контроль один из главных городов РФ. Влияние над Питером и собственная ЧВК было бы хорошим старт для борьбы за место в Кремле.

Теперь у Пригожина две задачи: сохранить свою армию и при этом не дать Шойгу выбросить его на страницу истории. В результате он прибегает к шантажу и расшатыванию ситуации внутри самой России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин пригрозил, что, если "Вагнер" отступит от Бахмута, то фронт "посыплется" и ВСУ пойдут на прорыв. Он также пожаловался, что украинские защитники стянули новые силы к городу, и потребовал боеприпасы.

Накануне владелец "Вагнера" объявил о сборе в Санкт-Петербурге митинга против Беглова, который является соратником Путина. Он призвал "выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел".