Пригожин пожаловался, что ВСУ стянули новые группировки к Бахмуту, и начал канючить боеприпасы

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают в направлении Бахмута несколько группировок, необходимых для деблокады города. Подкрепление перебрасывают в приближенные к нему населенные пункты на Донетчине.

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Ответ "повара Путина" российским журналистам был опубликован в Telegram-канале "Кепка Пригожина". Он также признал, что украинские войска будут биться за Бахмут до конца – это, по его словам, очевидно.

"ЧВК "Вагнер" блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК "Вагнер". Для этого ВСУ создала ряд группировок", – сказал Пригожин.

Он рассказал, что "стучится во все двери", чтобы его наемникам дали боеприпасы и подкрепление. Также владелец ЧВК просит, чтобы "вагнеровцам" помогли прикрыть фланги. Однако, судя по всему, с этим возникнут проблемы, так как его представителя сейчас выгнали из штаба. С "поваром Путина" в командовании российской армии и минобороны взаимодействовать не хотят.

"В случае, если все слаженно, без амбиций, в***онов и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет п***ец. Вот, собственно говоря, и ваш ответ", – добавил владелец ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Генштабе ВСУ говорят, что российская армия не прекращает попыток захватить стратегически важный Бахмут, но в прямом столкновении с воинами Украины несет колоссальные потери.

– Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский снова побывал в Бахмуте. По его словам, бои за город достигли наивысшего уровня напряжения. Российские оккупанты бросили туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер".

– Добавим, что Сырский и Залужный высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

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