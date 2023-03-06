Россия бросила новые силы ''вагнеровцев'', бои за Бахмут достигли наивысшего напряжения: Сырский побывал на фронте

Бои за Бахмут в Донецкой области достигли наивысшего уровня напряжения. Российские оккупанты бросили туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер", однако Силы обороны Украины мужественно защищают позиции на севере города, пытаясь не допустить окружения.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский по результатам очередной поездки в Бахмут 5 марта, где он в очередной раз посетил украинских бойцов. Об этом сообщили в Telegram Military Media Center, который является медийной площадкой Сил обороны и безопасности Украины.

На канале отметили, что на этом плацдарме сопротивление украинцев продолжается несколько месяцев. Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника.

Напомним: накануне Сырский прибыл в Бахмут, где украинские защитники сдерживают наступление оккупантов. Интенсивные боевые действия ведутся в самом городе и вокруг него.

Командующий заслушал доклады командиров об обстановке в подразделениях, а также ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших воинов на линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в понедельник, 6 марта, президент Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные, которые руководят оперативно-стратегическими группировками войск, доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Особенно детально обсуждалась обстановка в районе города Бахмут Донецкой области;

– в ГПСУ сообщили, что российские оккупационные войска пытаются продавить фланги Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, чтобы занять город. Украинские воины дают отпор врагу и защищают населенный пункт.

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