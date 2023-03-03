''Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг'': Сырский посетил Бахмут, который стал горячей точкой фронта. Фото

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Бахмут Донецкой области, где украинские защитники сдерживают наступление оккупантов. Интенсивные боевые действия ведутся в самом городе и вокруг него.

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Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Как отмечается, в Бахмуте Сырский заслушал доклады командиров об обстановке в подразделениях, а также ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших воинов на линии фронта.

Кроме того, командующий Восточной группировкой наградил защитников, которые в боях за Бахмут подают пример стойкости, мужества и героизма.

В Сухопутных войсках рассказали, что враг не прекращает попыток захватить Бахмут и продолжает накапливать силы с этой целью.

На захват города агрессор бросил самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и регулярной армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, воин-аэроразведчик Стус рассказал, что ситуация в Бахмуте в последние дни ухудшилась, оккупанты пытаются продвинуться и взять город в оперативное окружение. В то же время ВСУ продолжают держать оборону и остаются в Бахмуте.

Ночью 3 марта был взорван мост между Бахмутом и селом Хромово. Он находился на последнем из основных путей снабжения и был "жизненно важным" для эвакуации гражданских и подвоза боеприпасов в Бахмут. Однако защитники все еще могут попасть в город.

Под обстрелами в Бахмуте остаются около 5 тыс. человек, 37 из них – дети. Некоторые прячутся от эвакуации и не дают вывезти даже несовершеннолетних.