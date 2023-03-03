''Никакого вывода войск из Бахмута нет, бои продолжаются на всех участках'': аэроразведчик рассказал о ситуации в городе

Ситуация в Бахмуте Донецкой области в последние дни ухудшилась, оккупанты не прекращают попыток продвинуться вперед и взять город в оперативное окружение. Утром 3 марта украинские военные находились в населенном пункте и продолжали бои с противником.

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Об этом заявил в Twitter украинский воин-аэроразведчик Стус. "На этот момент никакого вывода войск из Бахмута нет. Бои продолжаются на всех участках города, 93-я [бригада] стоит и продолжает выполнять поставленные ей задачи", – написал украинец.

Он признал, что ситуация действительно сложная. Воин попросил соотечественников доверять официальным украинским источникам, а не российской пропаганде.

Подчеркнем, что Генеральный штаб ВСУ, МО или другие ведомства не сообщали (по состоянию на 14:40 пятницы) о выводе защитников Украины из Бахмута.

Согласно интерактивной онлайн-карте боевых действий в Украине DeepStateMap.Live, оккупанты имеют в районе Бахмута ограниченные успехи и пытаются взять город в полукольцо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 3 марта был взорван мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Он находился на последнем из основных путей снабжения между городами Бахмут и Часов Яр и был "жизненно важным" для эвакуации гражданских и подвоза боеприпасов. Однако украинские военные до сих пор могут попасть в город, писал CNN.

– В Бахмуте до сих пор живут под обстрелами около 5 тыс. человек, в том числе 37 детей. Некоторые из бахмутцев прячутся от эвакуации и не дают вывезти даже несовершеннолетних.

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