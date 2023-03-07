Россия теряет в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина, у ВСУ есть шансы перехватить инициативу в войне – разведка НАТО

В боях за Бахмут Россия несет огромные потери. На одного погибшего украинского воина там приходится не менее пяти ликвидированных захватчиков.

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Попытки захватить Бахмут ослабили российскую армию и снизили ее наступательный потенциал, теперь Украина имеет все шансы перехватить инициативу на поле боя. Об этом со ссылкой на данные разведки НАТО пишет CNN.

На условиях анонимности военный представитель Североатлантического альянса заявил изданию, что, согласно разведданным, на каждого погибшего при обороне Бахмута украинского солдата приходится не менее пяти ликвидированных российских оккупантов.

При этом, по словам источника, Украина в боях за Бахмут несет значительные потери.

CNN также напоминает, что Киев неоднократно заявлял об огромных потерях, которые несет оккупационная российская армия в попытках захватить Бахмут.

"Наши защитники нанесли противнику значительные потери, уничтожили большое количество техники, заставили вступить в бой лучшие штурмовые части "Вагнера" и снизили наступательный потенциал противника", — цитирует издание слова командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского, сказанные им после очередной поездки в Бахмут.

Его слова подтверждают также аналитики Института изучения войны, которые констатировали, что бои за Бахмут "значительно ухудшили" способность России к наступательным действиям.

"Российские военные, вероятно, будут бороться за продолжение любых последующих наступательных операций в течение нескольких месяцев, что даст Украине шанс перехватить инициативу", – считают в Институте изучения войны.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что ЧВК "Вагнер" исчерпывает свои силы в боях за Бахмут. При этом основатель этой частной армии Евгений Пригожин пытается переложить ответственность за провалы на министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он заявляет, что огромные потери "Вагнер" несет из-за того, что МО РФ сначала не давало наемникам этой ЧВК боеприпасы, а теперь "пытается украсть славу" "вагнеровцев".

Также Пригожин пригрозил, что, если "Вагнер" отступит от Бахмута, то фронт "посыплется" и ВСУ пойдут на прорыв – и дойдут "до самой границы". Он также пожаловался, что украинские защитники стянули новые силы к городу, и потребовал боеприпасы.