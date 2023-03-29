Бойцы ВСУ взяли в плен Пушкина Александра Сергеевича: приехал с Дальнего Востока, чтобы попасть в штрафбат. Видео

В плен к бойцам Вооруженных сил Украины попал оккупант из Хабаровска по имени Александр Сергеевич Пушкин. Тезка знаменитого российского поэта уверяет, что якобы отказался выполнять приказы командования РФ и попал в штрафбат.

Видео дня

Видео с рассказом пленного Пушкина попало в сеть. По словам захватчика с Дальнего Востока, он участвовал в боевых действиях в селе Старомайорское Волновахского района Донецкой области (ролик размещен внизу новости).

Пленный рассказал, что приехал в Украину в составе 394-го мотострелкового полка РФ, однако среди мобилизованных якобы вспыхнул бунт.

"Поначалу бунт у нас был, потому что никто из мобилизованных не хотел воевать, абсолютно. Собирались, бунтовали, но приехали со штаба, замполит приехал, еще кто-то, половину разогнали народу. Также у нас могли двое убежать, их так и не нашли. Убежали с концами", – сказал он.

По словам Пушкина, он якобы лично отказался выполнять приказов комбата и прочего военного руководства РФ, за что его якобы отправили в штрафбат.

"В штрафбате я отвоевал два дня и попал в плен. Ну, те, кто меня знает, ребята, не стоит сюда ехать и нечего здесь делать. Тем более воевать. Оно того ничего не стоит", – посоветовал пленный своим соотечественникам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пленный оккупант пожаловался, что командование использовало его подразделение как "пушечное мясо". Вместо обещанного отпуска захватчиков отправили на штурм.

– В перехваченных разговорах оккупанты признаются, что нередко они попадают в плен из-за пьянства в рядах войск РФ. Один из них рассказал, как "героически" сдался бойцам ВСУ после того как "поехал за водкой и свернул не туда".