В Украине был ликвидирован оккупант из Красноярского края РФ, который оказался тезкой президента РФ. 33-летний Виталий Путин до участия в войне против Украины работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем.

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Об этом пишут российские СМИ. Путина похоронили в поселке Саянский Рыбинского района, где он жил с семьей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Родился оккупант в Тулуне Иркутской области, работал в "РЖД" ("Российские железные дороги").

В 2012 году по распределению переехал в Саянский, где завел семью. Россиянин не попал под мобилизацию, а поехал на войну в Украину добровольцем.

7 декабря Путин был ликвидирован украинскими защитниками.

В РФ его наградили орденом Мужества (посмертно).

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 22 февраля, безвозвратные потери РФ в войне достигли 145 тыс. человек. Только за минувшие сутки были ликвидированы около 620 захватчиков.