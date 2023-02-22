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ВСУ ликвидировали тезку Путина, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
52,9 т.
ВСУ ликвидировали тезку Путина, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

В Украине был ликвидирован оккупант из Красноярского края РФ, который оказался тезкой президента РФ. 33-летний Виталий Путин до участия в войне против Украины работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем.

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Об этом пишут российские СМИ. Путина похоронили в поселке Саянский Рыбинского района, где он жил с семьей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Родился оккупант в Тулуне Иркутской области, работал в "РЖД" ("Российские железные дороги").

В 2012 году по распределению переехал в Саянский, где завел семью. Россиянин не попал под мобилизацию, а поехал на войну в Украину добровольцем.

7 декабря Путин был ликвидирован украинскими защитниками.

В РФ его наградили орденом Мужества (посмертно).

ВСУ ликвидировали тезку Путина, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 22 февраля, безвозвратные потери РФ в войне достигли 145 тыс. человек. Только за минувшие сутки были ликвидированы около 620 захватчиков.

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