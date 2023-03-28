В Николаевской области ликвидировали тезку Шойгу: был родом из Хакасии. Фото

В Николаевской области украинские воины ликвидировали Шойгу. Уроженец Хакассии Шойгу Эмер-Оолович Сат уничтожен в ходе боев в этом южном регионе Украины.

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Документы ликвидированного захватчика, чье имя созвучно с фамилией министра обороны РФ, опубликованы в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Если бы не высокопоставленный тезка, этот оккупант в ноябре праздновал бы 23-ий день рождения.

"В Николаевской области застрелили Шойгу. Подробности позже", –– написал "Николаевский Ванек" в 12:47 28 марта.

Менее часа спустя он опубликовал доказательства: документы уничтоженного оккупанта, являющегося тезкой министра обороны РФ. Правда, "денацифицированного" оккупанта зовут Шойгу, по отчеству он Эмер-Оолович, фамилия же захватчика – Сат.

Если бы не именитый тезка, этой осенью захватчик, живший в Хакассии, праздновал бы 23-ий день рождения.

Напомним, ранее расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали оккупанта, отдавшего приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе. Им оказался уроженец украинской Житомирщины Сергей Атрощенко. На его совести также удары РФ по роддому и детской больнице в этом городе.

Также сообщалось, что комиссия ООН подтвердила, что Драмтеатр в Мариуполе и вокзал в Краматорске атаковала Россия. Комиссия не исключает, что обстрелы объектов с гражданским населением были произведены сознательно, потому что не знать о пребывании там сотен людей было невозможно.