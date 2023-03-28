Родом из Украины: идентифицирован оккупант, отдавший приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе

Идентифицирован российский оккупант, который отдавал приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе и контролировал его выполнение. На совести захватчика также бомбардировки роддома и детской больницы.

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Военным преступником оказался командир воинской части, бомбившей Мариуполь, Сергей Атрощенко. Он родился на Житомирщине. Об этом со ссылкой на данные расследователей международного сообщества InformNapalm написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Убийца мариупольцев номер один установлен. Тот, кто отдавал приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы. С первых недель нами установлено, что бомбардировавшие Мариуполь самолеты взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарск. Международное сообщество InformNapalm обнародовало данные летчиков-бомбардировщиков оттуда. Тот самый", – отметил Андрющенко.

Как установили расследователи, приказы о совершении военных преступлений и бомбардировке гражданских объектов, в которых люди пытались укрыться от российских обстрелов, отдал уроженец украинской Житомирщины.

"Атрощенко Сергей Валерьевич, 05.05.1981 года рождения. К слову, родился в городе Овруч Житомирской области, Украина. Потом жил в российском Липецке, затем был прописан в Воронеже, Ленинский проспект, д. 96а, кв. 89. После этого некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 в Гвардейском в оккупированном Крыму. Телефон: 79186505185, почтовые адреса: [email protected], [email protected] Сделаем все возможное всей командой, чтобы возмездие произошло раньше деоккупации. Ему и всем летчикам-убийцам", – написал советник городского головы Мариуполя.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь с высоты. Реальные кадры из разрушенного россиянами украинского города красноречиво свидетельствуют: Россия убила этот населенный пункт, где жили сотни тысяч украинцев. И попытки оккупантов создать картинку "масштабного восстановления" разрушенного Мариуполя не изменят реальности.